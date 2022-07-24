Гельмут Марко: «Перес проспал момент рестарта»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко выразил разочарование тем, что Серхио Перес пропустил вперед Джорджа Расселла в конце Гран-при Франции и потерял третье место.
В то же время сам Перес после гонки объяснил ситуацию тем, что получил неправильную информацию о процедуре рестарта.
«Очень жаль, что Чеко уснул на рестарте. Из-за этого он потерял позицию. Да, в этом эпизоде мы потеряли третье место. Он правда проспал момент рестарта», – рассказал Марко.
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