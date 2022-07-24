Джордж Расселл: «Двойной подиум «Мерседеса» – прекрасный итог»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл доволен, что сдержал Серхио Переса в борьбе за третье место на Гран-при Франции.
Расселл обыграл гонщика «Ред Булл» на рестарте после режима виртуальной машины безопасности, а затем отбился от атак соперника. Напарник Джорджа Льюис Хэмилтон финишировал вторым.
«Я вспотел и слегка измотан, если честно.
Мы показывали хороший темп, однако на рестарте испытывали проблемы с прогревом, и Чеко постоянно был рядом. Я был рад наконец увидеть клетчатый флаг и завоевать третье место. Двойной подиум «Мерседеса» – прекрасный итог», – признался Расселл.
Ферстаппен выиграл Гран-при Франции после ошибки и вылета Леклера, Хэмилтон – второй в 300-й гонке
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