Джордж Расселл: «Двойной подиум «Мерседеса» – прекрасный итог»

Пилот «Мерседеса» доволен, что сдержал в борьбе за третье место на Гран-при Франции.

Расселл обыграл гонщика на рестарте после режима виртуальной машины безопасности, а затем отбился от атак соперника. Напарник Джорджа финишировал вторым.

«Я вспотел и слегка измотан, если честно.

Мы показывали хороший темп, однако на рестарте испытывали проблемы с прогревом, и Чеко постоянно был рядом. Я был рад наконец увидеть клетчатый флаг и завоевать третье место. Двойной подиум – прекрасный итог», – признался Расселл.

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