Серхио Перес: «Очень трудный уик-энд, но в квалификации мы смогли наконец-то отыграться»

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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги квалификации к Гран-при Франции, отметив, что остался доволен третьим местом.

«Мы смогли неплохо отыграться. Честно говоря, я весь уик-энд был вообще неизвестно где, если говорить о темпе. У меня были очень большие трудности – вероятно, что вплоть до квалификации это вообще был мой худший уик-энд. Однако в квалификации мы смогли наконец-то отыграться», – рассказал Перес.

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