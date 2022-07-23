Сайнс и Магнуссен стартуют с конца решетки на Гран-при Франции после замены моторов

Теги Гран-при Франции ФИА Феррари Карлос Сайнс Формула-1 регламент Кевин Магнуссен Хаас Авто

«Феррари» полностью заменила силовую установку на болиде Карлоса Сайнса.

Из-за перерасхода элементов Карлос получит штраф и начнет Гран-при Франции с конца решетки. Накануне Скудерия заменила блок управляющей электроники.

Компанию Сайнсу составит Кевин Магнуссен. «Хаас» также заменил все компоненты силовой установки на болиде датчанина и превысил лимит на сезон.

Сайнс потеряет минимум 10 позиций на старте Гран-при Франции из-за замены электроники

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные