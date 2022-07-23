Сайнс и Магнуссен стартуют с конца решетки на Гран-при Франции после замены моторов

«Феррари» полностью заменила силовую установку на болиде Карлоса Сайнса.
Из-за перерасхода элементов Карлос получит штраф и начнет Гран-при Франции с конца решетки. Накануне Скудерия заменила блок управляющей электроники.
Компанию Сайнсу составит Кевин Магнуссен. «Хаас» также заменил все компоненты силовой установки на болиде датчанина и превысил лимит на сезон.
Сайнс потеряет минимум 10 позиций на старте Гран-при Франции из-за замены электроники
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