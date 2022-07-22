Сайнс потеряет минимум 10 позиций на старте Гран-при Франции из-за замены электроники

Пилот Карлос Сайнс получит штраф за перерасход элементов силовой установки.

Скудерия установила третий за сезон блок управляющей электроники на болид Сайнса. Таким образом, испанец превысил лимит и потеряет десять позиций на стартовой решетке Гран-при Франции. Пока «Феррари» не стала менять другие элементы силовой установки.

Гонщик получил новые турбину, модуль MGU-H, батарею и электронику, его напарник Джордж Расселл – батарею и электронику, пилот – батарею. Замены произведены без штрафа.

Карлос Сайнс о возможном получении нового двигателя перед Гран-при Франции: «Мы пока не приняли окончательное решение»

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