Жан Тодт: «Не скучаю по Михаэлю Шумахеру – я с ним вижусь»

Бывший президент ФИА Жан Тодт рассказал о встречах с .

После тяжелой травмы головы в 2013 году информация о здоровье семикратного чемпиона «Формулы-1» ограничена. Тодт, работавший с Михаэлем в , является одним из тех, кому разрешено навещать экс-гонщика.

«Я не скучаю по Михаэлю. Я с ним вижусь. Хотя, пожалуй, скучаю по тому, что мы раньше делали вместе», – заявил Тодт.

Жан подтвердил, что смотрит Гран-при вместе с Шумахером, а также высказался об отношении к его семье:

«Да, это правда, я смотрю гонки с Михаэлем.

Михаэль – весьма особенный человек. [Его жена] Коринна, [дети] Мик и Джина тоже стали для меня особенными. Они – часть семьи для меня, моих жены и сына.

Мика я знаю я рождения. Я так рад, что он финишировал в очках в последних двух гонках. Желаю, чтобы у него появился шанс пилотировать лучшую машину – тогда он сможет выигрывать гонки и титулы».

Бывший менеджер Шумахера Вебер: «От семьи Михаэля мы продолжаем слышать только ложь»

В честь Шумахера улица и огромный мурал в Сараево – за помощь пострадавшим в войне детям. Михаэль приезжал и оплачивал операции

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