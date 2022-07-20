Обновления «Хааса» в Венгрии станут единственными в 2022 году

Руководитель «Хааса» сообщил, что команда прекратит развивать машину после .

Как сообщалось ранее, на «Хунгароринг» «Хаас» привезет первый в 2022 году существенный пакет обновлений. Во второй половине сезона коллектив полностью переключится на разработку болида-2023.

«Мы привезем обновления в Венгрии и на этом закончим. Надо сосредоточиться на следующем сезоне – это позволит выиграть больше, чем вложения в актуальный болид», – заявил Штайнер.

Кевин Магнуссен: «Надеюсь, обновления помогут «Хаасу» выйти в лидеры в средней группе «Ф-1»

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