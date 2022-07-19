Кевин Магнуссен: «Надеюсь, обновления помогут «Хаасу» выйти в лидеры в средней группе «Ф-1»

Пилот рассказал, что команда постарается побороться за лидерство в средней группе «Формулы-1».

В данный момент «Хаас» занимает 7-е место в Кубке конструкторов. При этом скорость болида позволяет Магнуссену и Шумахеру бороться с , «Альпин» и .

«Никто не знает, на что команда способна на самом деле. Но в Австрии мы определенно были четвертой-пятой командой по скорости в пелотоне. Конечно, в средней группе сильно смотрелись в целом и «Макларен», и , и «Хаас», и если нам удастся удержаться в одном темпе с этими командами, это для нас огромным скачком вперед. Сейчас мы способны на равных бороться с этими командами. Притом, что у нас давно нет обновлений. Надеюсь, что когда обновления появятся, они помогут нам выйти в лидеры этой средней группы.

Конечно же мы с воодушевлением ждем новинки, хотя с ними порой стоит быть осторожными. Другие команды, как кажется, не смогли особо сильно прибавить за счет своих последних новинок, но я надеюсь, что наши новинки помогут «Хаасу» прибавить. Хотя я бы не сказал, что жду кардинальное изменение расстановки сил. Если удастся сделать небольшой шаг вперед – это уже хорошо», – рассказал Магнуссен.

«Ред Булл» развивает болид под Ферстаппена – и расстраивает второго пилота. Объяснение команды – «это совпадение, машина так быстрее»

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