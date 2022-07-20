Дэймон Хилл: «Поставлю на победу Хэмилтона и, возможно, дубль «Мерседеса» на Гран-при Франции»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года предположил, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграет Гран-при Франции.

«Я поставлю на . Думаю, случится авария. Первый поворот коварный, эта шикана. Скажем, Шарль [Леклер] теряет переднее крыло, Макс [Ферстаппен] получает прокол или что-то в таком духе.

А, может, «Мерседес» преподнесет сюрприз и по чистой скорости. Порой Льюис очень и очень быстр в гонках. Возможно, Льюис станет первым, Джордж [Расселл] – вторым, а – третьим», – высказался Хилл в подкасте F1 Nation.

Его коллега по подкасту Том Кларксон также сообщил о высоких ожиданиях от «Мерседеса», а бывший пилот «Ф-1» Герхард Бергер категорически не согласился с собеседниками:

«Какой у вас паспорт? Что с вами, ребята, вы выпили или как?

Не удивлюсь, если «Мерседес» сработает лучше на такой гладкой трассе, но борьба будет между и .

Джолион Палмер: «Лучший шанс «Мерседеса» на победу – Гран-при Франции»

Вау, в «Мерседесе» – чудотворцы: пересобрали оба разбитых болида за шесть часов. Склеивали и меняли запчасти, как детальки из «Лего»

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