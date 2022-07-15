Джолион Палмер: «Лучший шанс «Мерседеса» на победу – Гран-при Франции»

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер оценил шансы «Мерседеса» победить на Гран-при Франции.

Палмер считает, что «Поль Рикар» может оказаться наиболее подходящим автодромом для чемпионов мира из-за гладкого асфальта и обилия скоростных поворотов.

«Есть признаки, что команда возвращается к настоящей борьбе с лидерами. В Барселоне она утверждала, что стала лучше понимать болид, в то время как лидировал в гонке, а совершил стремительный камбэк после прокола на первом круге.

По следующим Гран-при в Монако, Баку и Монреале трудно было оценить расклад сил вследствие особенностей автодромов: это городские трассы, кочковатые и абразивные, что подчеркивает слабости «Мерседеса». Но на традиционном треке в Сильверстоуне у команды, казалось, появился шанс на победу с помощью очередного пакета обновлений, хотя Хэмилтону, безусловно, помогли повреждения , и .

В Австрии сильное выступление не ожидалось – так и случилось, но во многом из-за редких пилотажных ошибок Хэмилтона и Расселла в квалификации. Расселл повредил заднее крыло и вынужден был вернуться к старой спецификации, поэтому лучше оценить темп «Мерседеса» по Хэмилтону. Когда он оказался в «чистом» воздухе, то ехал примерно со скоростью доминирующей «Феррари» Шарля Леклера, поэтому и смог обогнать ряд середняков.

Следующая гонка во Франции пройдет на одном из самых гладких автодромов, составленном в основном из средне- и высокоскоростных поворотов. «Мерседес» всегда хорошо выступал там, и это, без сомнения, пока что лучший шанс сразиться за победу по чистой скорости.

Важно решить проблему квалификационной скорости. Темп «Мерседеса» в гонках существенно лучше, чем в квалификациях. Если команда рассчитывает на победу во Франции, то должна бороться с самого старта, а для этого необходимо показать скорость в субботу», – уверен Палмер.

Гонка на «Поль Рикаре» состоится 24 июля.

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