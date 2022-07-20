Де Врис выступит за «Мерседес» в практике перед Гран-при Франции вместо Хэмилтона

Чемпион Ник де Врис примет участие в первой тренировке перед в составе .

Как сообщил исполнительный директор команды , де Врис проведет сессию в рамках запланированной программы для молодых пилотов. В 2022 году команды обязаны провести как минимум две практики с новичками.

Нидерландец заменит за рулем W13 семикратного чемпиона «Формулы-1» . Ник уже провел одну пятничную тренировку в нынешнем сезоне, выступив вместо за в Испании.

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