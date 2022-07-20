Де Врис выступит за «Мерседес» в практике перед Гран-при Франции вместо Хэмилтона

Чемпион «Формулы E» Ник де Врис примет участие в первой тренировке перед Гран-при Франции в составе «Мерседеса».
Как сообщил исполнительный директор команды Тото Вольфф, де Врис проведет сессию в рамках запланированной программы для молодых пилотов. В 2022 году команды обязаны провести как минимум две практики с новичками.
Нидерландец заменит за рулем W13 семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона. Ник уже провел одну пятничную тренировку в нынешнем сезоне, выступив вместо Алекса Албона за «Уильямс» в Испании.
Хэмилтон явился на домашний Гран-при на роскошном «Майбахе» за $200 тыс. Внутри – нереальный шик: прозрачная крыша, экраны повсюду
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