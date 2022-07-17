Тото Вольфф о спринтах: «Причиной не слишком зрелищной борьбы является слишком большая разница в скорости команд»

Исполнительный директор «Мерседеса» считает, что текущая расстановка сил в пелотоне не слишком благоприятно сказывается на зрелищности спринтов.

В нынешнем сезоне продолжает тестировать новый формат уик-энда со сприн-заездом, который проводится в субботу и по его итогам определяется стартовый порядок воскресной гонки.

Спринты уже состоялись на Гран-при Эмилии-Романьи и Гран-при Австрии. Третий и последний уик-энд со спринтом должен пройти в рамках Гран-при Бразилии.

«Думаю, что причиной не слишком зрелищной борьбы в спринтах является слишком большая разница в скорости команд.

Если Ферстаппен постоянно уезжает вперед, то за зрелищность (в Австрии) отвечали только две «Феррари», которые вели борьбу между собой. Мы же ( ) оказались посреди ничейных территорий. А позади нас команды образовали DRS-паровозик. В таких условиях спринт никогда не получится зрелищным.

При этом, как мне кажется, если и есть человек, которому мы можем доверить выбор Гран-при для спринтов, то это Стефано (Доменикали, руководитель «Формулы-1»). Уверен, Стефано внимательно посмотрит спринт в Австрии несколько раз и примет во внимание все факторы в будущем», – рассказал Вольфф.

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