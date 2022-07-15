«Астон Мартин» привлек $773 млн инвестиций, Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрел 17 процентов компании

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) стал владельцем 17 процентов компании «Астон Мартин».

PIF – владелец Aramco, спонсора команды «Формулы-1» «Астон Мартин», и футбольного клуба «Ньюкасл».

Благодаря деньгам из Саудовской Аравии, а также вложениям других акционеров (в частности, компании «Мерседес») «Астон Мартин» привлек 653 миллионов фунтов (773 миллиона долларов) инвестиций.

PIF стал обладателем второго по величине пакета акций . У консорциума Лоренса Стролла 18,3 процентов фирмы, у – 9,7. Британский автопроизводитель сообщил, что отказался от инвестиций со стороны Geely Group – китайской компании, владеющей брендами и .

Стролл-старший назвал сделку с PIF «поворотным событием для «Астон Мартин».

Бывший владелец команды «Ф-1» бегал от тюрьмы 10 лет – из-за невозврата кредитов на $1,3 млрд. Теперь все-таки посадят на 4 месяца

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