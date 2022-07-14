Макс Ферстаппен: «У меня никогда не было кумиров, я всегда старался быть собой»

Пилот рассказал, что у него никогда не было кумиров и примеров для подражания, и что ему мало интересно соревнование по количеству титулов.

«Честно говоря, у меня никогда не было кумиров. Хотя я с большим уважением отношусь ко многим спортсменам, учитывая их достижения, я никогда не пытался кому-то подражать: я всегда старался быть собой.

Если вы полностью привязаны к своему кумиру и хотите копировать этого человека во всем, то будете только в проигрыше. Ведь это ограничит вас в развитии – вы не станете тем, кем могли бы. Вот почему я просто стараюсь быть собой.

Я также не хочу сравнивать себя с другими. В конечном счете я просто хочу как можно чаще иметь возможность говорить, что сделал все возможное и от себя зависящее, чтобы добиться успеха.

Конечно, мне бы хотелось выиграть как можно больше титулов. Но при этом я не хочу тратить время на то, чтобы думать, сколько у кого титулов и так далее. Ведь как я уже говорил раньше, это также зависит и от твоей машины. Так что я не расстроюсь, если не достигну рекордных цифр», – рассказал Ферстаппен.

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