Джо Сейвард: «Макларен» заинтересован в Пиастри, похоже»

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Британский журналист Джо Сейвард поделился слухами о будущем Оскара Пиастри в «Формуле-1».

У резервиста «Альпин» может появится еще один вариант продолжения карьеры, если «Макларен» разорвет контракт с Даниэлем Риккардо.

«Альпин» сообщает, что решение по составу на 2023 год не принято, но, кажется, ситуация развивается. Контракт Эстебана Окона действует до конца 2024 года, а соглашение Фернандо Алонсо заканчивается в нынешнем сезоне. Третий пилот Оскар Пиастри должен получить место в 2023-м, иначе уйдет.

В последние недели предполагается, что команда согласует двухлетний контракт с Фернандо Алонсо на 2023 и 2024 годы. Единственным реальным вариантом для Пиастри являлся «Уильямс» и замена Николаса Латифи, но менеджер Пиастри Марк Уэббер – хитрый малый и друг бывшего коллеги по «Порше» Андреаса Зайдля, ныне руководителя «Макларена». Зайдль заинтересован в Пиастри, похоже.

У Даниэля есть соглашение с «Маклареном» на следующий сезон, но, будем честны, он разочаровывает, несмотря на победу в Италии в прошлом году. Можно было бы предположить, что «Макларен» предложит Даниэлю элегантный уход, предоставив место в «Индикаре», поскольку пока не подтверждено, будет ли Феликс Розенквист выступать в «Индикаре» или в «Формуле E» в следующем сезоне. Но шпионы в США считают такой вариант нереалистичным, так как за «Макларен» будут выступать Пато О’Уорд, Александр Росси и Алекс Палоу, действующий чемпион «Индикара» и пилот «Чип Гэнасси».

Если «Макларен» предложит Пиастри контракт, пожалуй, это станет лучшим вариантом в сравнении с «Уильямсом». Также это может стать великолепным способом оказать давление на «Альпин», чтобы команда избавилась от Алонсо – ведь Пиастри воспринимают серьезно. «Альпин» уже потеряла Чжоу Гуаньюя, и китайский гонщик начинает показывать скорость и ценность для китайского рынка.

Ситуация может запутаться из-за того, что «Макларен» по-прежнему хочет стать командой в американском стиле с Заком Брауном и инвесторами из США, у которых хватает влияния, чтобы выкупить коллектив у бахрейнцев, если те захотят уйти – и, возможно, Колтон Херта достаточно хорош для «Ф-1». Скоро он должен провести тесты, и мы узнаем, но его сделка с «Андретти» в «Индикаре» рассчитана на 2023 год, поэтому приход возможен не раньше 2024-го», – написал Сейвард в блоге.

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