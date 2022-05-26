Экклстоуна задержали за незаконное ношение оружия в Бразилии и отпустили под залог

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун был задержан в Бразилии.

При посадке на частный самолет в багаже Экклстоуна обнаружили незадокументированный пистолет. Инцидент произошел в аэропорту города Кампинас.

91-летний британец признал, что является владельцем оружия, и сообщил, что не знал о его нахождении в багаже. В итоге Берни выплатил залог и был выпущен в Швейцарию.

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