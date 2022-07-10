Кристиан Хорнер: «Расстроены тем, что случилось с Пересом. Видимо, «Мерседесу» не нравится, когда мы обгоняем их по внешней траектории»

Руководитель подвел итоги , поделившись мнением о ходе гонки.

Макс Ферстаппен закончил заезд на втором месте, а Серхио Перес сошел с дистанции из-за повреждений болида, которые стали следствием столкновения с Джорджем Расселлом в начале гонки.

«Сегодня мы заработали очень важные очки, и я поздравляю , сегодня на протяжении большей части гонки их машина была быстрее.

В конце заезда Макс начал сокращать отставание, но начиная с середины первого отрезка наш износ шин был выше, чем у соперников, и с этим было трудно бороться.

«Феррари», как кажется, просто бережнее работает с шинами, а также у них было преимущество по скорости, что, очевидно, также дало им преимущество и по стратегии. И конечно мы были очень расстроены тем, что потеряли Чеко.

«Феррари» тоже не повезло со сходом Карлоса, хотя в конце заезда мы были немного быстрее, мы забрали лучший круг. Но сегодня у нас не было такого широкого окна рабочих настроек, как вчера, и вот в этом нам нужно разобраться.

За две гонки Макс проиграл всего пять очков, это не так уж плохо. Но мы очень расстроены тем, что случилось с Чеко. Видимо, болидам «Мерседеса» не нравится, когда мы обходим их по внешней траектории. Постараемся отыграться на Гран-при Франции», – рассказал Хорнер.

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