Льюис Хэмилтон о подиуме: «Такого мы определенно не ожидали»

Пилот «Мерседеса» подвел итоги , отметив, что никак не ожидал попадания на подиум.

«Да, мы определенно такого не ожидали, ведь у нас и вчера был тяжелый день, да и в целом уик-энд складывался непросто. Как команда мы заняли 3 и 4 место, это отличный результат – мы заработали много очков и теперь нужно двигаться дальше.

В первую очередь я хотел бы сказать большое спасибо мужчинам и женщинам (сотрудникам ), которые так усердно трудили над восстановлением болида. В субботу утром я получил абсолютно новую машину – такое происходит не каждый день. В этот уик-энд мы добились определенного прогресса, теперь нужно продолжать двигаться вперед», – рассказал Хэмилтон.

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