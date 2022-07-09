Шарль Леклер: «Я приближался к Ферстаппену в конце спринта – надеюсь оказать больше давления в гонке»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от спринта на Гран-при Австрии.
Леклер сражался с напарником Карлосом Сайнсом за второе место, которое в итоге и занял, а лучшим оказался пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, стартовавший с поула.
«Непростой заезд. В первой части важно было работать с шинами, но Макс ехал очень быстро и довольно активно атаковал. Я же просто контролировал покрышки, чтобы прибавить в конце.
Мы немного поборолись с Карлосом, и на последних кругах я начал атаковать. Я понемногу приближался, однако все было очень плотно.
Завтра гонка – надеюсь, получится провести такой же удачный старт, как и сегодня, и оказать больше давления на Макса», – сообщил монегаск.
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