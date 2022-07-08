Тото Вольфф: «Хэмилтон и Расселл не должны себя корить из-за аварий в квалификации, такое случается»

Исполнительный директор «Мерседеса» поддержал и после аварий.

Оба пилота врезались в барьеры в третьем сегменте квалификации к Гран-при Австрии. Хэмилтон занял десятое место, Расселл – пятое.

«Они не должны себя корить из-за этой ситуации, из-за аварий. Мы десять гонок подряд предоставляли им болид, который не был способен сражаться на равных. Теперь мы подтянулись и находимся в группе лидеров. Такое случается – ты просто теряешь контроль над машиной.

Лучше пилотировать быстрый болид и провести такую квалификацию, чем не иметь скорости для попадания в топ-4», – отметил Вольфф.

Босс высказался о конкурентоспособности на «Ред Булл Ринг»:

«Да, мы удивлены. В Шпильберге у нас всегда возникали проблемы – даже в лучшие времена. Так что мы не ожидали, что еще прибавим. Но постепенно ситуация налаживается.

В «Формуле-1» нет одного волшебного средства – дело в крошечных шажках и фантастической работе инженеров. Меня это радует.

Мы так надолго выпали из игры. Может, Джордж стартует четвертым, если Серхио [Перес] откатится назад [из-за возможного штрафа], а что получится с Льюисом – посмотрим. Впереди спринт, потом гонка в воскресенье. Если мы хорошо их проведем, то продвинемся вперед».

Хэмилтон разбил машину в квалификации к Гран-при Австрии

Расселл врезался в барьеры в квалификации к Гран-при Австрии

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