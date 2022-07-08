Переса и Рассела вызвали к стюардам после квалификации. Гонщики заняли 4-е и 5-е места

Стюарды могут наказать и после квалификации к Гран-при Австрии.

Гонщиков и вызвали после сессии. Перес предположительно выехал за пределы трассы «без уважительной причины» и может лишиться четвертого места. Расселла, занявшего пятую строчку, подозревают в том, что после аварии он прошелся по треку без разрешения, что является нарушением Международного спортивного кодекса.

Гран-при Австрии-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

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