Мик Шумахер: «Удивился тому, как оборонялся Ферстаппен, с учетом правил обгонов»

Пилот Мик Шумахер удивился, что Макс Ферстаппен отбивался от него так агрессивно на .

Шумахер напомнил, что перед началом сезона Международная автомобильная федерация ( ) уточнила рекомендации по поводу обгонов: в частности, гонщик обязан оставлять место, если преследователь в существенной степени поравнялся с ним.

«Пожалуй, я ожидал чего-то другого, ведь в начале года ввели новые правила обгонов. Я немного удивился. Хотя, наверное, и я мог действовать жестче в каких-то моментах, но необходимости в этом не было – лучше заработать четыре очка, чем ноль», – сказал Шумахер о действиях гонщика .

Мик надеется заработать больше очков в Австрии после первого успеха в Сильверстоуне:

«Думаю, у нас всегда было все необходимое, просто мы иногда попадали в неприятности и не могли из них выбраться. Здорово было провести чистый уик-энд, завоевать очки – мне они нужны, чтобы отвлечься от вопросов прессы и внимания к этому вопросу. Теперь можно просто сосредоточиться на уик-энде и, надеюсь, заработать больше очков».

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