Макс Ферстаппен о борьбе с Шумахером: «Мик достаточно умен, чтобы отступить и избежать двойного схода»

Пилот похвалил Мика Шумахера за умную борьбу.

Болид Ферстаппена получил повреждения на первой стадии , и Макс опустился в середину пелотона. На заключительных кругах Макс оказался под атаками гонщика , но отстоял седьмое место. Для Шумахера очки стали первыми в «Формуле-1».

«Моя машина была немного подбита. Я понимал, что Мик очень хочет стать седьмым, было весело. Конечно, позиция, на которой я оказался, не очень радовала, однако нужно ценить борьбу и с другими пилотами. Битва вышла классной.

[После гонки] я сказал ему: «Я знал, что ты сражаешься за [первые] очки». Он ответил: «Да, но очень хотелось подняться на седьмое место», а я: «Понимаю – я это заметил!»

Хорошая борьба. Я подумал: «Ему нужно отступить, иначе мы оба сойдем», и, к счастью, он достаточно умен для этого», – отметил чемпион мира.

Руль Мика Шумахера скосило в квале – сын Михаэля боялся за гонку. А в ней – битва с Ферстаппеном и первые очки в «Ф-1»

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