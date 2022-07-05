Макс Ферстаппен о борьбе с Шумахером: «Мик достаточно умен, чтобы отступить и избежать двойного схода»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен похвалил Мика Шумахера за умную борьбу.
Болид Ферстаппена получил повреждения на первой стадии Гран-при Великобритании, и Макс опустился в середину пелотона. На заключительных кругах Макс оказался под атаками гонщика «Хааса», но отстоял седьмое место. Для Шумахера очки стали первыми в «Формуле-1».
«Моя машина была немного подбита. Я понимал, что Мик очень хочет стать седьмым, было весело. Конечно, позиция, на которой я оказался, не очень радовала, однако нужно ценить борьбу и с другими пилотами. Битва вышла классной.
[После гонки] я сказал ему: «Я знал, что ты сражаешься за [первые] очки». Он ответил: «Да, но очень хотелось подняться на седьмое место», а я: «Понимаю – я это заметил!»
Хорошая борьба. Я подумал: «Ему нужно отступить, иначе мы оба сойдем», и, к счастью, он достаточно умен для этого», – отметил чемпион мира.
Руль Мика Шумахера скосило в квале – сын Михаэля боялся за гонку. А в ней – битва с Ферстаппеном и первые очки в «Ф-1»
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