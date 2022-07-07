Джо Сейвард: «Ауди» заплатит $450 млн за 75 процентов «Заубера», название «Альфа Ромео» сохранится до конца 2025-го»

Британский журналист Джо Сейвард рассказал ситуации вокруг покупки .

Как сообщалось ранее, команда близка к сделке с «Ауди». По информации Сейварда, «Заубер» договорился с немецкой компанией, которая приобретет три четверти команды. Спонсорское название «Альфа Ромео» сохранится до конца 2025 года.

«В Сильверстоуне много говорили о том, что «Ауди» достигла соглашения о покупке «Заубера». Говорят, что «Ауди» заплатит где-то 450 миллионов долларов за 75 процентов акций – соответственно, команда стоит 600 миллионов. Сделка зависит от утверждения технического регламента «Ф-1» 2026 года со стороны . Покупка пройдет в три стадии: «Ауди» получит контроль над 25 процентами акций в 2023-м, над следующими 25 в 2024-м и еще над 25 в 2025-м. Оставшиеся 25 процентов оставит себе Финн Раусинг, совладелец Tetra Pak Laval – фирмы с годовой выручкой в 16,3 миллиарда долларов.

Команда продолжит использовать моторы «Феррари» и название «Альфа Ромео» до конца 2025 года. После этого она перейдет под контроль «Ауди», а двигатели будет создавать [дочернее предприятие немецкой компании] Audi Sport GmbH в Германии. Произойти раньше это не может, так как невозможно использовать шасси «Ауди» с мотором «Феррари», – написал Сейвард.

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