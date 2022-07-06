Випс сохранил место в молодежной программе «Ред Булл» (Крис Медланд)

Бывший резервный и тест-пилот «Ред Булл» сохранил место в молодежной программе австрийской команды.

Как сообщает журналист Racer Крис Медланд, в «Ред Булл» подтвердили, что соглашение с Випсом продолжает действовать.

Ранее в «Ред Булл» делали заявление, согласно которому организация должна была полностью прекратить сотрудничество с Випсом – причиной этому стало расистское оскорбление, которое Випс позволил себе по ходу игрового стрима. Место Випса в качестве резервного пилота «Ред Булл» уже занял Лиам Лоусон.

«Мы прекратили сотрудничество с Випсом, что без сомнений даст ему время, чтобы обдумать случившееся. И мы продолжим его поддерживать – хотя наше соглашение и было расторгнуто, – с точки зрения оказания психологической помощи и вопросов обучения. Надеюсь, он извлечет урок из случившегося», – рассказал босс «Ред Булл» .

Гонщик в шаге от «Ф-1» ляпнул слово на букву «н» на стриме – и вылетел из программы «Ред Булл». Карьере – конец

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram