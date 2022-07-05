Тимо Глок: «Рад за Сайнса, но «Феррари» должна действовать иначе, если серьезно сражается за титул»

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Тимо Глок призвал «Феррари» не разбрасываться очками Шарля Леклера.

По мнению Глока, на Гран-при Великобритании Скудерии следовало сосредоточиться на гонке Леклера. Шарля не позвали в боксы в режиме машины безопасности, в итоге победу одержал , проигрывающий напарнику в личном зачете.

«На мой взгляд, «Феррари» допустила очередную стратегическую ошибку. Команда утверждает, что оставила на трассе, чтобы сохранить позицию, однако его нужно было звать в боксы. Сомневаюсь, что остался бы на треке: понимал, что на изношенных шинах нет шансов в борьбе с топ-командами на свежем «софте». Если бы Хэмилтон остался, Леклер, по всей видимости, выехал бы непосредственно за ним и сразу же его обогнал.

Я считаю, что надо было звать в боксы обоих гонщиков, что, разумеется, слегка помешало бы Карлосу Сайнсу, либо провести пит-стоп только для Леклера. Это очевидная стратегическая ошибка, стоившая «Феррари» очков. Команда позволила Сайнсу одержать первую победу в «Формуле-1», что, конечно, радует – за свои 150 Гран-при он заслужил. Тем не менее, «Феррари» должна действовать иначе, если серьезно сражается за титул», – утверждает эксперт.

Глок ожидает, что на Гран-при Австрии с «Феррари» будет конкурировать не только «Ред Булл», но и «Мерседес»:

«Льюис завоевал второй подиум подряд. Видно, что «Мерседес» возвращается. «Серебряные стрелы» нашли баланс для обеих машин, в особенности для болида Хэмилтона, который раньше испытывал более серьезные проблемы с подскоками. На его стиле пилотажа тряска сказывалась больше в сравнении с напарником .

Когда Хэмилтон уверен в болиде, он показывает тот пилотаж, который демонстрировал в прошлом году. Он ехал с хорошей скоростью, держал шины в рабочем окне на протяжении очень долгого времени. Это дает надежду на то, что три топ-команды сближаются. Посмотрим, стало ли это лишь яркой вспышкой. В Шпильберге не так много кочек, а быстрые повороты должны подойти «Мерседесу».

Я считаю, что битва между тремя командами будет плотной. Нельзя забывать о «Ред Булл», который особенно здорово выступает на «Ред Булл Ринге». К тому же Ферстаппен наверняка будет гоняться перед «оранжевыми» трибунами – такое ощущение, что туда приезжает половина Нидерландов».

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