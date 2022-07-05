Мика Хаккинен: «Понимаю, как счастлив Сайнс – я тоже 7 лет ждал первую победу. Она снизит давление»

Двукратный чемпион мира порадовался за после победы на Гран-при Великобритании.

Пилот «Феррари» проводит восьмой сезон в чемпионате и впервые в карьере выиграл гонку. Хаккинен одержал первую победу в конце своего седьмого сезона, а на следующий год взял титул.

«Как и Карлосу, мне пришлось ждать семь лет до первой победы в «Формуле-1», поэтому я понимаю, какое счастье и облегчение он испытывает. Первая победа в «Формуле-1» – огромное достижение, ты чувствуешь, что годы упорной работы дали плоды.

Карлоса в «Ф-1» любят, и он, без сомнения, очень талантлив. Но он сражается против и в какой-то степени оказался в тени напарника. Победа – как груз с плеч, давление снизится. Ожидаю, что Карлос станет больше верить в себя и свои способности.

«Феррари» колебалась со стратегией, Карлос и Шарль [Леклер] начали сражаться, что позволило Льюису Хэмилтону приблизиться. Исходя из радиопереговоров, «Феррари» старалась помочь Шарлю выиграть гонку, пусть и на поврежденной машине. Я считаю, что Карлос блестяще справился с ситуацией и воспользовался преимуществом свежих шин после режима машины безопасности. Однако «Феррари» следует очень четко действовать со стратегией, если команда собирается бросить вызов во второй части сезона», – считает Хаккинен.

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