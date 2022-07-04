Карлос Сайнс: «Иногда нужно настоять на своем – я постарался обогнать Леклера как можно чище»

Пилот «Феррари» поделился мнением о стратегических действиях команды на Гран-при Великобритании.

На рестарте Сайнсу пришлось отстаивать свое право побороться за победу и обогнать , вместо того чтобы стать для напарника своеобразным «щитом» и постараться отбиться от атак и Серхио Переса.

«Честно говоря, я считаю, что команда хорошо провела гонку. Не могу сказать ничего плохого. В какой-то момент мы с Шарлем разменялись позициями – потому что существовал риск потери позиций из-за Льюиса, который мог пересидеть нас на трассе. Думаю, в этом случае мы все исполнили превосходно.

А потом команда попросила меня создать вот этот отрыв в 10 метров (отстать от Леклера на рестарте). Я же постарался объяснить команде, что прямо позади меня находился, вероятно, быстрейший на тот момент пилот на трассе. И что если я отстану от Шарля метров на 10, то потеряю слипстрим. И что если Льюис обгонит меня, то Шарль тоже не жилец.

Поэтому я решил постараться как можно быстрее выйти в лидеры. Я знал, что за счет преимущества в резине могу выйти вперед еще до шестого поворота, а дальше постараться оторваться. Поэтому я постарался выйти в лидеры, при этом не мешая Шарлю. И я сказал команде: «Оставьте это мне – я постараюсь выйти в лидеры и сделать это как можно чище».

Иногда пилот чувствует, что должен настоять на своем – чувствует, что он прав. Порой ты можешь не соглашаться с тем, что говорит тебе команда, и ты просто поступаешь так, как считаешь нужным – просто потому, что веришь в это.

Я верю в нашу команду и в этот раз мы провели отличную гонку. И мы доверяем друг другу в таких сценариях, что вы видели. И нужно продолжать двигаться вперед», – рассказал Сайнс.

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