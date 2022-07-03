Чжоу Гуаньюй об аварии: «Гало спасло меня»

Пилот «Альфа Ромео» высказался после страшной аварии на .

«Я в порядке, меня проверили.

Сегодня меня спасло гало. Спасибо всем за ваши добрые послания!» – написал новичок «Формулы-1» в твиттере.

Чжоу оказался участником инцидента наряду с несколькими другими пилотами. После контракта с перевернулась, проехала по прямой вверх ногами и влетела в ограждение, после чего застряла между барьерами из шин и металлическим забором.

Система защиты головы также сыграла свою роль в аварии в «Формуле-2». В воскресной гонке в Сильверстоуне гало защитило пилота от серьезных последствий после столкновения с Деннисом Хаугером из «Премы».

Грэм Лаудон – менеджер Чжоу – рассказал о его самочувствии:

«Главное, что он в порядке, и мы узнали это довольно быстро. Гонки – захватывающий спорт, но происходит всякое. Важно, чтобы все пилоты возвращались домой после Гран-при, а потом отправлялись на следующий заезд.

С ним абсолютно все нормально. Он хотел вернуться [на трассу], чтобы увидеться с механиками, поговорить с инженерами. Когда он подошел к пит-уолл, то не понял, почему вокруг поднялся шум – это его приветствовали болельщики. В нынешнем сезоне он выступает фантастически. Уверен, это продолжится.

В сообщении [Чжоу] отметил важность гало. Не хочется, чтобы такие аварии происходили, но постоянно улучшает безопасность – это фантастика».

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