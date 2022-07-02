Фернандо Алонсо: «Мог подняться выше 7-го места, но это ничего не изменило бы в гонке»

считает, что мог подняться выше седьмого места в квалификации к Гран-при Великобритании.

Гонщик лидировал за несколько минут до конца третьего сегмента, однако испанцу не хватило заряда батареи на последнюю попытку.

«Ощущения были хорошими, мне комфортно под дождем. Из первого сегмента мы вышли с одним комплектом покрышек, и потом все было нормально, хотя в третьем сегменте мы могли добиться большего.

Мы первыми пересекли финишную черту – просчитались. У меня этой информации не было, и я удивился», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1» в интервью DAZN.

В то же время Алонсо не сильно расстроился из-за седьмой позиции:

«Если бы мы оказались на четвертом или пятом местах, это ничего не поменяло бы в завтрашней гонке. У нас хорошая позиция для старта. После седьмого места ощущения странные, так как мы не понимали, остается ли время для еще одного круга. Но заряд батареи закончился на предыдущем круге.

Под дождем мы выглядим сильнее, так что я предпочел бы гонку в таких условиях. Если дождя не будет – тоже нормально».

Гран-при Великобритании-2022. Квалификация. Сайнс выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

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