Хуан-Пабло Монтойя: «Феррари» действует слишком консервативно, чтобы ничего не испортить»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о факторах, которые дают «Ред Булл» преимущество в борьбе с .

«Когда ты начинаешь побеждать, у тебя все начинает получаться все лучше и лучше. И именно таким должен быть твой настрой перед началом уик-энда – что ты выиграешь, даже если в итоге не окажешься самым быстрым. Команда тоже следует правильной стратегии – ведь если Макс все-таки не выиграет, это сделает его напарник . В то время как у «Феррари» пока есть только Леклер.

«Феррари» подходит к старту гоночного уик-энда, думая о том, что им нужно сделать, чтобы победить. Даже если они обладают быстрейшей машиной, это ничего не гарантирует. Посмотрите, что было в Монако – Шарль лидировал с отрывом в 5 секунд, но потом команда сделала неправильный выбор.

«Феррари» действовала слишком консервативно, в то время как Ферстаппен и Перес перехитрили их и смогли победить.

Стратегические умения «Ред Булл» обусловлены тем, что в последние годы им приходилось бороться с превосходящим их по силе соперником в лице «Мерседеса». И чтобы побеждать, им было необходимо перехитрить, переиграть «Мерседес». И теперь они прекрасно знают, какие стратегические решения им нужно принимать. В не боятся действовать агрессивно.

У «Феррари» же, в то же время, нет преимущества в скорости, достаточного для победы. И они используют другой подход, вроде: «Давайте не будем ничего трогать, нужно не облажаться». Но порой в стремлении все сделать правильно и все не испортить, в итоге вы именно это и делаете», – рассказал Монтойя.

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