Директива ФИА по борьбе с подпрыгиванием болидов официально вступит в силу с Гран-при Франции

Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила, что использование технической директивы, направленной на борьбу с подпрыгиванием болидов, начнется с Гран-при Франции.

Директива была выпущена перед Гран-при Канады, однако тогда ФИА не определилась с критериями допустимости тряски. Во время уик-энда в Монреале ФИА собирала данные с помощью акселерометров, чтобы лучше понять поведение болидов.

Изначально предполагалось, что директиву применят на в ближайшие выходные, но затем ее внедрение было отложено до , который пройдет 22-24 июля.

В ФИА сообщили командам, что выработали метрику для определения степени колебания болидов и уровня вертикальной нагрузки, которой подвергаются пилоты. Все команды получат возможность изучить поведение своих болидов на ближайших этапах в Великобритании и Австрии, используя новые метрики и подготовиться к тому, чтобы соответствовать необходимым критериям, начиная с этапа на «Поль-Рикаре».

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