Директива ФИА по борьбе с тряской болидов не будет применяться на Гран-при Великобритании

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Международная автомобильная федерация (ФИА) откладывает введение технической директивы, направленной на борьбу с подскоками машин.

Директиву выпустили перед Гран-при Канады, однако тогда ФИА не определилась с критериями допустимости тряски. Во время уик-энда в Монреале Федерация собирала данные с помощью акселерометров, чтобы лучше понять поведение болидов.

Ожидалось, что директиву применят на Гран-при Великобритании в ближайшие выходные, но ее внедрение по-прежнему откладывается, сообщает Autosport. После совещания с техническими директорами ФИА решила, что собранных данных недостаточно.

В частности, это повлияет на наиболее спорный момент директивы – разрешение на использование второй опоры днища. «Мерседес» подготовил деталь к этапу в Канаде, однако обновленное днище пока остается нелегальным.

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