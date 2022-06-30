Британский клуб автогонщиков лишит Пике почетного членства после расистского высказывания в адрес Хэмилтона

клуб автогонщиков (BRDC) приостановил почетное членство .

Решение принято после того, как трехкратный чемпион «Формулы-1» употребил расистский термин в адрес пилота . Ранее Пике запретили вход в паддок «Ф-1».

BRDC сообщил, что ожидает исключения Пике из организации.

«С учетом политики нулевой терпимости к любым расистским актам и подразумевающим расизм, Совет BRDC заключил, что использование мистером Пике-старшим расистского и оскорбительного выражения для описания коллеги по BRDC (и семикратного чемпиона мира) неприемлемо и является поведением, абсолютно не соответствующим статусу почетного члена BRDC, несмотря на последующие извинения.

Мы сообщили мистеру Пике-старшему о приостановлении членства. Решение вступает в силу немедленно. Ожидается, что после прохождения необходимых процедур Совет исключит мистера Пике-старшего на заседании, которое состоится после семидневного периода уведомления», – говорится в заявлении BRDC.

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