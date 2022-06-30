Дэймон Хилл: «В «Ред Булл» что-то сделали с машиной, чтобы помочь Ферстаппену»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года и эксперт Sky Sports Дэймон Хилл считает, что изменения, которые команда внесла в конструкцию болида на последних этапах, в первую очередь помогла .

До Гран-при Канады Ферстаппен лишь один раз выиграл поул, а также в общей сложности трижды проигрывал в квалификации своему напарнику .

По мнению Хилла, последние изменения в конструкции болида «Ред Булл» сделали его значительно более подходящим стилю пилотажа Ферстаппена в сравнении с Пересом.

«Макс что-то нашел, потому что в Канаде он просто доминировал, а Серхио Перес вообще не представлял для него угрозы. Они («Ред Булл») что-то сделали. У меня есть ощущение, что они сделали что-то, чтобы помочь Максу, ведь он не тот человек, который бы просто смирился с проигрышами Пересу в квалификациях. И я думаю, что они постарались найти способ дать Максу то, в чем он нуждается.

Вполне вероятно, что эти изменения улучшили поведение передней оси. Судя по всему, болид Макса избавился от недостаточной поворачиваемости, а такие изменения могут творить настоящие чудеса», – рассказал Хилл.

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