Берни Экклстоун: «Я бы хотел, чтобы Путин правил Европой»

Почетный президент «Формулы-1» Берни Экклстоун заявил, что пожертвовал бы жизнью ради российского президента .

«Если бы кто-то стоял у пулемета и собирался застрелить Путина, я бы заслонил его. Потому что он хороший парень. Он никогда не делал ничего, что было бы плохо для людей.

Я бы хотел, чтобы Путин правил Европой. Сейчас у нас никого нет, так что хуже не будет. Он делает то, что обещает. Я не сторонник демократии. Нужен диктатор. Диктатор просто может сказать: «Будет вот так», а при демократии все становится размытым.

Скрипали? Путин не делал этого. Он слишком занят для того, чтобы думать о таких вещах. Это просто выдумки», – уверен Экклстоун.

Экклстоун и Путин неоднократно встречались на Гран-при России, который проводится с 2014 года.

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Берни Экклстоун: «Я бы разделил «Формулу-1» на чемпионат конструкторов и чемпионат команд. Маленькие команды подтянутся, тратя в пять раз меньше»