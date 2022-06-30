Ландо Норрис: «Верю в борьбу за титул в «Макларене»

считает, что поборется за чемпионство в составе .

Перед началом сезона Норрис заключил с командой новое соглашение до конца 2025 года.

«Я верю, что это возможно. Я не так давно подписал новый контракт и хочу провести несколько хороших сезонов, так что не сказать, что у меня нет уверенности. В таком случае я, пожалуй, не остался бы в команде. С тех пор, как пришли новые люди, Зак [Браун] и так далее, все началось заново, и я очень верю в команду. Многие вещи изменились, другие создаются и улучшаются.

За последние годы мы достигли большого прогресса. Мы сражались за победы в гонках – не из-за аварий соперников, а по-настоящему. Я завоевал поул [к -2021] и лидировал вплоть до последних трех кругов. Улучшения очевидны, и следующий шаг – перейти от лидерства среди середняков в группу к , и «Мерседесу». Но это самый трудный шаг. Не знаю, как много времени потребуется.

Я верю, что команда этого достигнет. Подождем – различные факторы должны сложиться. Мы проводим первый год с новыми машинами и, надеюсь, сделаем выводы, прибавим по ходу сезона и зимой, станем сильнее в следующем году. Новая аэротруба почти закончена и должна функционировать к концу этого сезона, так что болид 2024 года будем строить с ее помощью. Надеемся, это тоже повлияет», – сказал Ландо.

Гонщикам «Ф-1» показали их рейтинг в официальном симуляторе. Реакции – «да я заплатил разработчикам!», «Cколько лет нужно гонять для максимума»?

«Мерседесу» дадут больше ресурсов для работы над болидом – за провал начала сезона. Оказывается, это было в правилах еще до старта новой «Ф-1»

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