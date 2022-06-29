Мика Хаккинен: «Пересу не хватает стабильности и на длинной дистанции это не даст ему стать чемпионом – но он будет бороться с Ферстаппеном»

Двукратный чемпион «Формулы-1» поделился мнением о ситуации в и шансах побороться с за чемпионский титул.

«Не думаю, что Макса можно считать чистым первым номером «Ред Булл». Раньше он им был. Максу удавалось выжимать из болида максимум даже при не оптимальном балансе. Теперь же регламент изменился и Перес, за счет смены правил, получил машину, которая больше подходит его стилю пилотажа, и он начал добиваться хороших результатов. Вот почему, как мне кажется, статус Макса как первого номера «Ред Булл» уже не столь очевиден, как раньше.

При этом, когда ситуация усложняется, Макс справляется лучше. Внутри «Ред Булл» команда по-прежнему видит в Максе первого номера, но смотря со стороны, его статус уже не кажется столь очевидным.

Хотя я не думаю, что Перес сможет бросить Максу вызов. Перес – это гонщик, который способен приносить вам хорошие результаты. Новый болид лучше ему подходит, потому что он тяжелее и больше. Задняя часть машины заметно спокойнее ведет себя на торможениях и Серхио лучше удается проходить повороты.

С одной стороны – Макс невероятно талантлив. А Пересу же не хватает стабильности. И на длинной дистанции эта нестабильность не даст гонщику стать чемпионом. Но Перес все равно будет бороться с Максом за победы в гонках. Но для этого ему нужно показывать свой максимум в каждой гонке, а он этого не делает», – рассказал Хаккинен.

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