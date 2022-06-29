Гран-при Великобритании-2022. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь десятого этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Великобритании.
Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» на автодроме «Сильверстоун» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV. В рамках уик-энда состоится третий этап Серии W.
Сильверстоун
1-3 июля 2022 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 15:00 🌦️
2-я практика: 18:00 🌦️
Суббота
3-я практика: 14:00 🌤️
Квалификация: 17:00 🌤️
Воскресенье
Гонка: 17:00 🌤️
Расписание заездов «Формулы-2», «Формулы-3» и Серии W
Пятница
Практика Серии W: 10:40
Практика «Ф-3»: 11:35
Практика «Ф-2»: 12:45
Квалификация «Ф-3»: 17:00
Квалификация «Ф-2»: 19:30
Квалификация Серии W: 20:25
Суббота
1-я гонка «Ф-3»: 11:55
Гонка Серии W: 15:25
1-я гонка «Ф-2»: 19:00
Воскресенье
2-я гонка «Ф-3»: 10:35
2-я гонка «Ф-2»: 12:05
время московское
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