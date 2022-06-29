Гран-при Великобритании-2022. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь десятого этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Великобритании.

Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» на автодроме «Сильверстоун» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV. В рамках уик-энда состоится третий этап Серии W.

Сильверстоун

1-3 июля 2022 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 15:00 🌦️

2-я практика: 18:00 🌦️

Суббота

3-я практика: 14:00 🌤️

Квалификация: 17:00 🌤️

Воскресенье

Гонка: 17:00 🌤️

Расписание заездов «Формулы-2», «Формулы-3» и Серии W

Пятница

Практика Серии W: 10:40

Практика «Ф-3»: 11:35

Практика «Ф-2»: 12:45

Квалификация «Ф-3»: 17:00

Квалификация «Ф-2»: 19:30

Квалификация Серии W: 20:25

Суббота

1-я гонка «Ф-3»: 11:55

Гонка Серии W: 15:25

1-я гонка «Ф-2»: 19:00

Воскресенье

2-я гонка «Ф-3»: 10:35

2-я гонка «Ф-2»: 12:05

время московское

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