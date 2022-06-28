Дэймон Хилл: «Волшебное решение «Мерседеса» не исключено, но титул разыграют Ферстаппен и Леклер»

Чемпион мира 1996 года рассказал о фаворитах «Формулы-1» 2022 года.

Хилл верит в прорыв , однако предпочтение отдает гонщикам «Ред Булл» и «Феррари» – и Шарлю Леклеру.

«На мой взгляд, титул разыграют Макс и Шарль – и, пожалуй, нужны несколько сходов Макса, чтобы борьба случилась. Я не исключаю, что «Мерседес» найдет волшебное решение, которое команда упустила, но, с учетом исторических тенденций, все указывает на битву этих двух пилотов.

Отрыв [Ферстаппена] кажется большим, но пара неудач, и 50 очков потеряны. Все очень плотно, ситуация может развернуться в любую сторону. «Феррари» мешали механические проблемы, их слишком много. Но Максу тоже пришлось сражаться с этим на старте сезона», – сказал Хилл.

Дэймон выделил особенности «Феррари» и «Ред Булл»:

«Полагаю, «Феррари» чуть более неповоротлива в сравнении с «Ред Булл». Я называл командой инженеров, которая стала гоняться, а – гоночной командой, которая занималась инжинирингом. Есть две составляющие, и, как мне кажется, они делают «Ред Булл» очень умным коллективом.

Они понимают, как сражаться тактически, получать преимущество, и, с другой стороны, обладают большим практическим опытом, хорошо справляются с гоночными стратегиями, быстро реагируют, всегда имеют запасной план. Другие команды не так хороши в этом плане. «Мерседес» находился в лидерах очень долго и не был вынужден действовать так же изобретательно. Думаю, «Феррари» в той же лодке.

«Феррари» слишком сосредоточилась на скорости болида и не так здорово проработала выбор стратегий, как «Ред Булл». Разница небольшая, но «Ред Булл» порой использует шанс принять умное решение – так было в Абу-Даби, а все соперники отстают на долю секунды».

Оказывается, Ферстаппен отдает первое место напарнику: вот умно помог тому взлететь с третьего места одним замедлением

Почему «Феррари» не могла обогнать «Ред Булл» в Канаде? Это Сайнс ошибался или Ферстаппен так хорош?

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