Чжоу Гуаньюй: «Боттас сказал, что в «Ф-1» 60 процентов разговоров и 40 процентов пилотажа»

Новичок рассказал о первой беседе с Валттери Боттасом.

Чжоу узнал от опытного напарника, чем будет заниматься в «Формуле-1».

«[Говорить] приходится гораздо больше, чем я ожидал. Наверно, это первое, о чем сказал Валттери, когда только меня встретил: в «Ф-1» 60 процентов разговоров и 40 процентов пилотажа. Тогда я не вполне это понимал, но после одного-двух Гран-при…

Ты начинаешь уик-энд в среду или в четверг, много встреч с прессой, вопросы, снова вопросы – может, одни и те же. Своего времени почти нет: ты либо проводишь брифинг с инженерами, либо занимаешься обязанностями с какими-то еще людьми. Довольно насыщенно», – признался Чжоу.

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