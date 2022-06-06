Гюнтер Штайнер: «Если классический Гран-при покинет календарь на год-два, не вижу в этом проблемы»

Руководитель высказался по поводу возможной потери классических Гран-при «Формулы-1».

В 2022 году истекают контракты с этапами в Монако, Бельгии и Франции. Предполагается, что гонка в Ле-Кастелле больше проводиться не будет, будущее двух других Гран-при пока не определено.

«Мы теряем лишь те гонки, которые непрактичны с финансовой точки зрения. Этапы должны быть такими.

Тем не менее, наследие «Формулы-1» никуда не денется, [классических] гонок всегда будет достаточно. Если какой-то Гран-при исчезнет или покинет календарь на год-два, а затем вернется, я не вижу в этом проблемы», – сообщил Штайнер.

Итальянец считает, что разнообразие локаций позволяет приобщить к автоспорту более широкую аудиторию:

«Сегодня в календаре множество различных этапов, гонки не похожи друг на друга, как было в 1980-е и 1990-е, когда все выглядело одинаково. Мы поняли, что существуют разные варианты. Сравните Остин и Майами: на обоих Гран-при полно зрителей, хотя этапы совершенно разные по своей природе. В то же время Испании, к примеру, не нужно копировать Майами – они могут оставить все по-старому, у них большая аудитория.

Преданным фанатам нужно лишь одно – прийти и увидеть гоночные болиды. Другие же любят и быстрые машины, и вечеринки – они отправляются в Майами. Я считаю, сейчас у людей появился выбор».

Правда о самом роскошном Гран-при «Ф-1»: невозможный трафик, нереально поесть и попасть внутрь. Даже команды везут еду за 15 км

Эстебан Окон: «Есть страны, в которых нужно обязательно проводить Гран-при – Франция, Бельгия, Монако входят в их число»

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