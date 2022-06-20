Макс Ферстаппен: «Защищаться от Сайнса было тяжело, я пилотировал на пределе»

Гонщик поделился мнением о борьбе с на Гран-при Канады.

Сайнс давил на Ферстаппена на заключительной стадии гонки, проведя пит-стоп в режиме машины безопасности. Макс рассказал, как ему удалось сдержать пилота «Феррари» и одержать победу:

«Я считаю, наша стратегия сработала. После второго пит-стопа шины у меня были более свежими, я приближался к Карлосу, но не уверен, что смог бы ликвидировать отставание к концу гонки.

Затем появилась машина безопасности, и я был не очень доволен, потому что понимал, что он окажется на свежих покрышках позади меня. У него и так темп был чуть выше, защищаться в такой ситуации тяжело. Последние 15 или 16 кругов я атаковал по полной и пилотировал на пределе. Разумеется, я осознавал, что не могу допустить ошибку.

Но борьба получилась хорошей. Всегда приятно атаковать в болиде «Формулы-1», а не просто беречь шины».

Чемпион «Формулы-1» поделился мыслями о давлении, под которым оказались оба лидера.

«Карлос не дошел до попытки обгона, но постоянно был крайне близок. Он все время находился в зоне DRS. Поэтому нужно было всегда хорошо выходить из поворотов перед зонами DRS. Я понимал, что крошечная ошибка позволит Карлосу отыграть десятую, и этого может хватить, чтобы приблизиться в первой зоне DRS, а потом во второй.

В какие-то моменты я сталкивался с избыточной поворачиваемостью и видел в зеркалах, что у Карлоса то же самое! Борьба действительно шла на пределе», – приводит слова Макса Racer.

Ферстаппен высказался о преимуществе в личном зачете: Макс опережает напарника на 46 очков и пилота «Феррари» – на 49.

«Впереди очень длинный путь. Разрыв достаточно большой, но понятно, что все может очень быстро измениться. После третьего Гран-при я отставал на 46 очков. Надо сохранять спокойствие и сосредоточенность, а также прибавлять, потому что сегодня мы не были быстрейшими.

В прошлые выходные мы хорошо выглядели в гонке, теперь же не так здорово, но все равно победили. Нужно продолжать командную работу и понемногу улучшать машину», – сказал Макс.

Леклер потерял 95 очков по отношению к Ферстаппену за 6 Гран-при

Что случилось на Гран-при Канады: «Феррари» повезло, Сайнс гнался за Ферстаппеном 15 кругов, Леклер ворвался в топ-5 с последнего ряда

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