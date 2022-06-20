Серхио Перес: «Ноль очков за гонку в ситуации, когда ты борешься за победу в чемпионате, могут дорого тебе обойтись»

Пилот остался разочарован тем, что не смог финишировать на Гран-при из-за поломки болида.

«Ноль очков за гонку в ситуации, когда ты борешься за победу в чемпионате, могут дорого тебе обойтись. Тем не менее, чемпионат будет длинным, а сегодняшний день мне хочется просто поскорее забыть.

Мы прорывались вперед, при этом стараясь беречь шины и тормоза. Так что гонка складывалась неплохо, и у нас был потенциал отыграть много позиций.

Как бы то ни было, регламент совсем новый и все команды стремятся выжать из болидов максимум. Думаю, поломка болида в определенной степени связана именно с новизной регламента. Машины стали сильнее подпрыгивать, у команд возникли новые проблемы», – рассказал Перес.

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