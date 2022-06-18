Леклер потеряет 10 позиций на старте Гран-при Канады – «Феррари» установила на его болид третий в этом сезоне блок управления электроникой

Пилот «Феррари» потеряет 10 позиций на старте .

Леклер получит штраф в связи с заменой блока управления электроникой на своем болиде – что приведет к перерасходу допустимого количества элементов на сезон.

Леклер был вынужден сойти с дистанции Гран-при Азербайджана из-за поломки двигателя. В преддверии первой практики на этапе в Канаде в подтвердили, что в «Феррари» заменили на болиде Леклера ДВС, генераторы MGU-K и MGU-H, а также блок управления электроникой.

В связи с этим Леклер получит штраф в виде потери 10 мест на стартовой решетке – поскольку на его машину установят уже третий по счету в этом сезоне блок управления электроникой, что является превышением установленных рамок.

При этом в «Феррари» решили не менять на болиде Леклера турбину – в случае замены данного узла монегаск потерял бы еще 10 позиций.

Также предполагалось, что в «Феррари» могут воспользоваться лазейкой в регламенте и дважды заменить все элементы на болиде Леклера, при этом лишь раз отправившись на последнее место на стартовой решетке.

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