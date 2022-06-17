Леклеру не заменят турбину, гонщик избежал штрафа на Гран-при Канады. Цунода потеряет позиции на решетке

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер не получит штраф за замену элементов силовой установки.
Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала список новых деталей на Гран-при Канады.
«Феррари» заменила Леклеру двигатель внутреннего сгорания, модули MGU-H и MGU-K, но не турбину. Таким образом, Шарль не превысил лимит на сезон.
Также новые элементы получили Эстебан Окон («Альпин»), Кевин Магнуссен («Хаас») и Юки Цунода («Альфа Таури»), а пилоту «Уильямса» Николасу Латифи установили новую контрольную электронику. Цунода получит штраф и стартует с конца решетки за превышение лимита по двигателям внутреннего сгорания, турбине, MGU-H и MGU-K, остальные гонщики избежали наказания.
Шарль Леклер: «Надо выбрать лучшую трассу для моторного штрафа. Решение еще не принято»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram