Леклеру не заменят турбину, гонщик избежал штрафа на Гран-при Канады. Цунода потеряет позиции на решетке

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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер не получит штраф за замену элементов силовой установки.

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала список новых деталей на Гран-при Канады.

«Феррари» заменила Леклеру двигатель внутреннего сгорания, модули MGU-H и MGU-K, но не турбину. Таким образом, Шарль не превысил лимит на сезон.

Также новые элементы получили Эстебан Окон («Альпин»), Кевин Магнуссен («Хаас») и Юки Цунода («Альфа Таури»), а пилоту «Уильямса» Николасу Латифи установили новую контрольную электронику. Цунода получит штраф и стартует с конца решетки за превышение лимита по двигателям внутреннего сгорания, турбине, MGU-H и MGU-K, остальные гонщики избежали наказания.

Шарль Леклер: «Надо выбрать лучшую трассу для моторного штрафа. Решение еще не принято»

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