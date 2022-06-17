Шарль Леклер: «Надо выбрать лучшую трассу для моторного штрафа. Решение еще не принято»

высказался о возможном штрафе на за перерасход элементов силовой установки.

Пилот «Феррари» дважды сошел из-за проблем с силовой установкой – в Испании и Азербайджане.

Леклер может заменить двигатель внутреннего сгорания, модули MGU-H и MGU-K без штрафа, однако уже использовал третью турбину. Если на болид Шарля установят новую турбину, он потеряет десять позиций на стартовой решетке в Монреале.

Как сообщила «Феррари», мотор из Баку не подлежит восстановлению.

«Мы не в лучшем положении. Что касается замены силовой установки, обсуждение продолжается. Мы постараемся оттянуть решение, насколько это возможно.

Решение еще не принято. Но для меня это не лучшая ситуация», – заявил монегаск.

Скудерия учтет особенности автодрома в Канаде при принятии решения, сказал Леклер:

«Мы это обсуждаем. Надо выбрать лучшую трассу для получения штрафа, если он последует. Здесь обгонять довольно просто. Однако на ближайших трех или четырех треках тоже легко обгонять».

Поломка мотора Леклера в Баку стала возможным следствием проблемы в Барселоне. Двигатель не подлежит восстановлению

«Все шло идеально, пока не пропала мощность». Сезон «Феррари» – в восьми твитах Леклера: за эйфорией от поулов – грусть от провалов

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