Шарль Леклер: «Надо выбрать лучшую трассу для моторного штрафа. Решение еще не принято»

Шарль Леклер высказался о возможном штрафе на Гран-при Канады за перерасход элементов силовой установки.
Пилот «Феррари» дважды сошел из-за проблем с силовой установкой – в Испании и Азербайджане.
Леклер может заменить двигатель внутреннего сгорания, модули MGU-H и MGU-K без штрафа, однако уже использовал третью турбину. Если на болид Шарля установят новую турбину, он потеряет десять позиций на стартовой решетке в Монреале.
Как сообщила «Феррари», мотор из Баку не подлежит восстановлению.
«Мы не в лучшем положении. Что касается замены силовой установки, обсуждение продолжается. Мы постараемся оттянуть решение, насколько это возможно.
Решение еще не принято. Но для меня это не лучшая ситуация», – заявил монегаск.
Скудерия учтет особенности автодрома в Канаде при принятии решения, сказал Леклер:
«Мы это обсуждаем. Надо выбрать лучшую трассу для получения штрафа, если он последует. Здесь обгонять довольно просто. Однако на ближайших трех или четырех треках тоже легко обгонять».
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