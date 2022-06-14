«Чудес не бывает. Надежность – цена лучшего болида «Феррари» за долгие годы». Туррини поделился разбором неудач Скудерии

Известный итальянский журналист Лео Туррини поделился анализом неудач «Феррари».

Поломки Шарля Леклера в двух из трех последних гонок, а также двойной сход Скудерии на стали побочным эффектом быстрого развития болида и силовой установки. Об этом говорит инженер Ромео Дукесса, чей разбор предлагает Туррини читателям своего блога.

«Никто не говорил, что будет легко.

После поула и победы Леклера в первой гонке казалось, что золото засияло в Бахрейне. «Феррари» совершила настоящее чудо, отыгрывав так много у команд, которые годами опережали ее и по лошадиным силам, и по аэродинамике. В 2022 году «Феррари» даже превзошла по всем показателям. Команда отставала на 20 л.с., а теперь опережает соперников на 10.

Сходы Леклера, не говоря уж о проблемах Сайнса, в определенном смысле должны напомнить, что в «Ф-1» чудес не бывает, а обходные пути скрывают непредвиденные подводные камни.

Цена – надежность мотора. Зимой мы сообщали, что новый двигатель очень мощный и обеспечивает хорошую управляемость, но наиболее серьезную обеспокоенность вызывает накат при определенных «условиях использования». Предстояла большая работа.

Предполагалось, что первый мотор не может проехать больше пяти гонок в безопасном режиме. Провал второго двигателя удивил, потому что ожидалась лучшая мощность и надежность. Сход в Испании лишил Леклера лидерства в чемпионате и показал, что проблема серьезная.

«Феррари» заменит силовую установку на болиде под номером 16, потому что мотор из Баку «потерян». В таких случаях быстрым решением может стать снижение мощности для продления безопасного срока службы. В то же время важно выявить причины и найти долгосрочное решение, а не предпринимать полумеры. Но сделать это нужно до введения в строй новой гибридной составляющей 1 сентября.

Может ли F1-75 побеждать с меньшей мощностью? Возможно, но зависит от трасс. Очевидно, последние события снизят ожидания от ближайших гонок по двум причинам. Во-первых, если исключить чудо-решения, неизбежно придется снижать мощность как минимум в гонках, чтобы доезжать до финиша. Во-вторых, для внесения изменений и омологации требуется время, а сейчас важно показывать результат сразу же. Но, пожалуй, отсутствие решения в будущем повредит больше.

F1-75 – лучшая машина, произведенная в Маранелло за долгие годы, и она способна побеждать с меньшей мощностью. Но, как бы жестоко это ни звучало, пора сосредоточить ресурсы на том, чтобы болид справился со второй частью сезона, а потом посмотрим, все ли потеряно. Чудес не бывает, но в «Ф-1» случаются очень странные вещи», – говорится в блоге Туррини.

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