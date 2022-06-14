Мартин Брандл: «Обращаться к командам для помощи «Мерседесу» – то же, что просить индейку одобрить Рождество»

Бывший пилот «Формулы-1» согласился с Кристианом Хорнером в вопросе изменения регламента.

Как отмечал руководитель , «Мерседес» преувеличивает проблему тряски в болиде, чтобы продавить изменения. Брандл тоже полагает, что справиться с ситуацией «Мерседес» должен самостоятельно.

«Я считаю, что команда ведет себя довольно жестко. Она хочет изменений, пилоты хотят изменений, потому что у «Мерседеса» особенно плохая ситуация. Команды должны решить вопрос, и они, очевидно, говорят, что это проблема «Мерседеса», а не «Формулы-1».

Разумеется, команда может исправить ситуацию, подняв болид, но тогда потеряет огромное количество прижимной силы. Пришлось пожертвовать комфортом гонщиков ради скорости. Удивляет то, что «Мерседес» не может справиться с машиной, которая, похоже, таит в себе превосходный потенциал.

Думаю, Кристиан говорит примерно то же, что и я. Команды должны решить эту проблему. Контроль необходим, однако обращаться к другим коллективам, чтобы изменить регламент и помочь «Мерседесу» – то же, что просить индейку одобрить Рождество.

Но я не стану преуменьшать трудности и . Смотреть на это особенно больно [на Гран-при Азербайджана]. Что касается пилотов в важных точках торможения, то я просто не понимаю, как они проезжают повороты, честно говоря», – заявил Брандл Sky Sports.

Кристиан Хорнер: «На месте «Мерседеса» я бы тоже сказал своим пилотам как можно громче ныть из-за галопирования – чтобы раздуть проблему»

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