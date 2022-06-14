Расселл о словах Хорнера про «нытье»: «Даже Ферстаппену тяжело из-за тряски, пилоты высказываются не ради преимущества»

Гонщик «Мерседеса» отреагировал на высказывания Кристиана Хорнера.

После Гран-при Азербайджана руководитель «Ред Булл» поделился мыслями о проблемах соперников из-за подскакивания болида.

«На их месте я бы тоже сказал своим пилотам как можно громче и чаще ныть по этому вопросу – чтобы раздуть проблему. Все это часть игры», – отметил Хорнер.

Расселл указал на то, что данный вопрос поднимали не только представители «Мерседеса», но и пилот Карлос Сайнс, а также лидер Макс Ферстаппен.

«Никто не говорит это, чтобы получить какое-либо преимущество. Высказывались гонщики «Феррари», даже Макс говорит, как ему тяжело.

Ты либо сталкиваешься с галопированием, когда машина касается асфальта, либо приходится устанавливать дорожный просвет величиной в миллиметры – может, один сантиметр – и тогда ты бьешься о кочки. Как бы то ни было, не лучшая ситуация для всех. Надо что-то предпринимать, без сомнений», – заявил Джордж в интервью Sky Sports.

Расселл рассказал о различных подскоках болида по ходу сезона:

«[В Баку] ситуация ухудшилась. На старте сезона мы испытывали галопирование, и это более медленный эффект. С Барселоны проблема уже иная. С новыми машинами непросто, это точно.

Я был рад добраться до финиша, потому что бился о землю в каждом повороте, на каждом круге на протяжении полутора часов – это довольно жестко.

В ближайшее время изменений не будет, но ходят разговоры о долгосрочном будущем регламента. Посмотрим. В «Формуле-1» много превосходных инженеров – уверен, они найдут решение».

Кристиан Хорнер: «На месте «Мерседеса» я бы тоже сказал своим пилотам как можно громче ныть из-за галопирования – чтобы раздуть проблему»

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